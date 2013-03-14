Визначено календар чемпіонату України з ралі-рейдів

к повідомили УНІАН у ФАУ, сезон відкриється перегонами «Чумацький шлях», які пройдуть із 6 по 7 квітня в Херсонській області. Ралі-рейди проводяться в найбільш «пісочній» частині країни вже не перший рік і стають традиційними для цього регіону. В перший день змагань спортсмени проїдуть два кола. Попередньо, довжина одного кола становитиме 150 км. На другий день дистанція збережеться. Таким чином, загальна довжина траси становитиме 600 км.

Окрім змагань у Херсонській обл., у календарі чемпіонату України передбачено ще чотири гонки: 25-26 травня відбудеться «Баха Крим» (Севастополь), 10-11 серпня «Баха 1000» (Сумська обл. Шостка), 5-6 жовтня «Баха Одеса» (Одеська обл.) і 2-3 листопада «Кіммерійський тракт» (Керч).

Нагадаємо, що в 2012 році найсильнішим гонщиком України в дисципліні ралі-рейд був визнаний киянин Богдан Новицький.