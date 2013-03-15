ДТП біля бази «Динамо»: за кермом могла бути дружина відомого футболіста

Як повідомляє Автополігон.інфо, ДТП сталася на Столичному шосе, менш ніж в кілометрі від бази ФК «Динамо». Попередньо встановлено, що автомобіль Range Rover рухався по Столичному шосе від селища Конча-Заспа у напрямку Києва.

За попередніми даними, жінка за кермом Range Rover не впоралася з керуванням свого люксового позашляховика і виїхала на смугу зустрічного руху (удар Рейндж Роверу прийшовся в передній правий кут), де протаранила ВАЗ-2104, який від удару перекинувся.

Внаслідок ДТП молода жінка-пасажир ВАЗ-2104, яка знаходилася на передньому сидінні, отримала смертельні травми. Коли її витягли з автомобіля та передали медикам вона ще дихала, але через лічені хвилини померла.

Лікарі "швидкої" госпіталізували з серйозними травмами водія ВАЗу. Жінка-водій Range Rover за попередніми даними не постраждала.

На місці ДТП журналісти помітили відомого футболіста Сергія Реброва, який приїхав на спорткарі Aston Martin. З власних джерел виданню вдалося дізнатися, що за кермом Range Rover нібито знаходилася дружина Сергія Реброва.