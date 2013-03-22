Закарпаття закликає скасувати спецмито на імпортні автомобілі

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати облради ухвалили на сесії в четвер під час чергового засідання.

«Відсоток нового податку визначатиметься об’ємом двигуна. Таким чином слід очікувати, що з 13 квітня для автомобілів з бензиновими двигунами об’ємом від 1 до 1,5 літра відсоток, який слід буде додати до вже звичного 10-відсоткового податку, становитиме 6,46%. Для автомобілів з найбільш популярними об’ємами бензинових двигунів від 1,5 до 2,2 літра додатковий податок дорівнюватиме 12,95 відсотка», - йдеться у зверненні.

Депутати облради нагадують, що у 2009 році збільшене мито на ввезення автомобілів призвело до втрати державою мінімум півтора мільярда гривень, а привчити українців купувати вітчизняний продукт так і не вдалося.

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Цього разу, вважають депутати, подорожчання вдарить знову передусім по простих українцях, бо йдеться про малолітражні автомобілі.

«Для дорогих автомобілів з великим об’ємом двигунів ставка не зміниться. Тому багатіїв ця новація не зачепить – нововведення не стосується елітних авто. Загалом для потенційних покупців подорожчання автомобіля середнього класу з об’ємом двигуна 1,5 літра та з двохлітровим двигуном буде еквівалентно подорожчанню на 7,8 та 15,6 відсотка відповідно», – йдеться у зверненні.

Вони також наголошують, що введення спецмита завдасть шкоди іміджу держави на міжнародному рівні, адже тим самим встановлюються додаткові торгові бар’єри, що може мати вкрай руйнівний вплив на експорт автомобілів з Євросоюзу.

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Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про запровадження спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.

Рішення опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» і набуває чинності через 30 днів із дня публікації. Спецмита вводяться строком на 3 роки.

Всеукраїнська асоціація імпортерів і дилерів (ВАІІД) не виключає можливості припинити ввезення автомобілів в Україну, починаючи з другої половини квітня 2013 року.

Представництво Євросоюзу в Україні заявило, що рішення України про збільшення ввізного мита на імпортні пасажирські автомобілі негативно позначиться на експорті автомобілів з ЄС.