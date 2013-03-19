Автоімпортери пояснили як оминути спецмито

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив генеральний директор «Ніссан Україна» Андрій Нестеренко.

Зокрема, за його словами, це стосується автомобілів з дизельними двигунами і бензиновими двигунами понад 2,2 л.

«Справді, ми звертатимемо увагу на модельну політику, оскільки це законодавство не стосується автомобілів з дизельними двигунами. Меншою мірою воно стосується автомобілів з двигуном до 1,5 л і взагалі не стосується двигунів понад 2,2 л. Але зміна модельної лінійки і підготовка до продажу авто в Україні – це нешвидкий процес. Від нашого бажання до моменту, коли цей автомобіль з'явиться в Україні, може минути і рік і два", - зазначив А.Нестеренко.

За словами генерального директора «Сітроен Україна» Лоїка Сібрака, компанія розглядає аналогічні варіанти дій, пов'язаних з модельною політикою.

«Ми будемо дуже активно розвивати модельний ряд автомобілів з дизельними двигунами. Як ви знаєте, вже 50% наших продажів становлять автомобілі з дизельними двигунами», - сказав Л.Сібрак.

Як повідомив генеральний директор «Порше Україна» Мар'ян Словік, компанія також розглядає питання зміни лінійки і модельного ряду.

«Це питання не одного тижня. Але я хочу сказати, що ми чинитимемо так, як дозволяє законодавство й умови авторинку України», - зазначив М.Словік.

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Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про запровадження спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більш як 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, і 12,95% - на автомобілі з об'ємом двигуна більш як 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.