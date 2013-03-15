Україні пророкують зростання попиту на вітчизняні авто після введення мит

Введення спецмита на імпорт нових легкових автомобілів з об'ємом двигуна 1000-1500 куб. см у розмірі 6,46% і 1500-2200 куб. см - 12,95% матиме позитивний вплив на продажі ряду українських машинобудівних компаній. Таку думку висловив старший аналітик з машинобудування інвестиційної компанії АРТ-Капітал Олексій Андрейченко, повідомляє РБК-Україна.

«Ця новина позитивна для «Богдан Моторс» та Укравто, які реалізують українські автомобілі, з об'ємами двигунів, які підпадають під нове мито. Зокрема, ми вважаємо, що тариф матиме позитивний вплив на продажі таких моделей як Skoda A5, ZAZ Vida, ZAZ Lanos, ZAZ Forza, ZAZ Nexia, Bogdan 2110, Bogdan 2111, а також на випущені в Черкасах машини Hyundai. Спеціальне мито буде додано до існуючого тарифу, рівному 10% для всіх країн, окрім СНД», - підкреслив експерт.

Також, за його словами, крім позитивного ефекту для вітчизняного автопрому, новація також буде сприяти збільшенню продажів імпортних авто в березні і квітні ц.р.

Аналітик особливо відзначив, що введення спецмита країнами-учасниками СОТ дозволяється правилами цієї організації. «Правила СОТ дозволяють запроваджувати тимчасове спеціальне мито для захисту певних секторів економіки, якщо країна зможе довести, що імпортом наноситься шкода економіці», - резюмував експерт.

Нагадаємо, вчора Міжвідомча комісія з питань міжнародної торгівлі (МКМТ) опублікувала рішення ввести спецмито на нові імпортні машини. Воно складе 6,46% на автомобілі з двигуном від 1 до 1,5 літрів і 12,95% для автомобілів з двигуном від 1,5 до 2,2 літрів. Рішення опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» і набере чинності через 30 днів з дня опублікування.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі констатує, що застосування спецмита позитивно вплине на фінансово-господарський стан національного товаровиробника, дасть йому можливість полегшити процес економічного пристосування до умов конкуренції і призведе до усунення впливу диспропорцій у торгівлі, що виникли внаслідок умов імпорту в Україну автомобільної продукції.