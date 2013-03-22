Вантажівка на переїзді в'їхала у потяг: водій загинув, вагони зійшли з рейок

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, сьогодні, 22 березня, близько 12:00 у Коростені водій вантажного автомобіля IVECO, що рухався з Молдови в Білорусь з вантажем каучуку, не впорався з керуванням та на залізничному переїзді й здійснив зіткнення з вантажним потягом.

У результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди водій автівки загинув на місці події. Три порожні вагони потяга, що їхав по під’їзній колії до місцевого щебзаводу на завантаження, зійшли з рейок.

Зараз наслідки аварії ліквідовують рятувальники 8-ої державної пожежно-рятувальної частини Коростеня на спеціальних автомобілях.

На місці пригоди працює служба цивільного захисту та правоохоронці. З’ясовуються подробиці та причини події.