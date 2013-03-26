ДАІ: ситуація на дорогах Києва щогодини поліпшується

Про це повідомляє прес-служба ДАІ.

"У столиці розчищаються міські та районні магістралі, відновлюються маршрути громадського транспорту. Завдяки злагодженій роботі дорожників, комунальних служб, ДАІ, підрозділів з надзвичайних ситуацій та небайдужих громадян ситуація у місті з кожної годиною поліпшується", - йдеться у повідомленні.

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"Однак, припарковані вздовж узбіч доріг автівки створюють значні перешкоди для снігоприбиральної техніки. Тому Державтоінспекція звертається до автомобілістів з проханням не порушувати правил зупинки та стоянки та прибрати свої авто з доріг", - зауважили у відомстві.

Також у ДАІ попросили водіїв не виїжджати на власному транспорті без нагальної потреби й дати змогу дорожнім службам вивільнити дороги Києва від снігу.