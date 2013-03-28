У номінації "Кращий автомобіль року" залишилося 4 претенденти

У фінал боротьби за цей титул вийшли чотири легкові автомобілі - Mercedes-Benz A-Class, Porsche Boxster / Cayman, Scion FR-S/Subaru BRZ / Toyota GT86 і Volkswagen Golf. Концерн Volkswagen учетверте поспіль представлений серед номінантів на найпрестижніший титул в автомобільній індустрії, зауважує кореспондент РІА "Новости". Минулого року найвища нагорода дісталася компактній моделі Volkswagen Up.

Тут же назвуть лауреатів у номінаціях "Кращий спортивний автомобіль року" (номіновані Ferrari F12 Berlinetta, Porsche Boxster / Cayman і Subaru BRZ / T GT 86), найбільш екологічний - "зелений" автомобіль (висунуті Renault Zoe, Tesla Model S і Volvo V60 Plug -in Hybrid Diesel), а також "Кращий дизайн року" (титул виборюють Aston Martin Vanquish, Jaguar F-Type і Mazda 6).

Титул "Кращий автомобіль року" заснований 2003 року. Починаючи з 2004-го його присуджує міжнародне журі у складі 66 профільних журналістів на основі технічних та аналітичних даних, підготовлених незалежними експертами.