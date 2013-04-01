Азаров передрік період танення снігу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з активістами, які брали участь у ліквідації наслідків сильного снігопаду в Києві.

«Є заспокійливі чинники, які свідчать, що танення снігу не буде миттєвим і швидким», - сказав М.Азаров.

За його словами, це пов'язано з тим, що наразі в Україні встановилася не дуже висока температура, а вночі, можливо, невелика мінусова температура.

«Це сприятиме тому, що не буде різкого потепління, яке призводить до великих потоків води. У нас в часі на 10-15 днів все це буде розтягнуто», - зазначив М.Азаров.