У Криму «Мерседес» влетів у вантажівку: дві людини загинули
12:27, 07 квітня 2013Разное
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У Джанкої на півночі Криму дві людини загинули і ще дві одержали травми в результаті зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою, що стояла на узбіччі.
Машина марки «Мерседес» врізалася у вантажний автомобіль «Рено»
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія сталася 6 квітня на 561-му кілометрі траси «Харків-Сімферополь».
Машина марки «Мерседес» врізалася у вантажний автомобіль «Рено».
В результаті аварії загинули 62-річний пасажир і 36-річна пасажирка легковика, ще двох пасажирок цього автомобіля, 14 і 62 років, доставлено до лікарні.
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