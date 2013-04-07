У Криму «Мерседес» влетів у вантажівку: дві людини загинули

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія сталася 6 квітня на 561-му кілометрі траси «Харків-Сімферополь».

Машина марки «Мерседес» врізалася у вантажний автомобіль «Рено».

В результаті аварії загинули 62-річний пасажир і 36-річна пасажирка легковика, ще двох пасажирок цього автомобіля, 14 і 62 років, доставлено до лікарні.