Прокуратура позбавила премій чиновників, що мали відповідати за дороги

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, проблема належного утримання автошляхів області особливо загострилася наприкінці 2012 початку 2013 років. Відповідно, в березні 2013 року прокуратурою було розпочато перевірку всіх суб’єктів господарювання, які мають займатися ремонтом та обслуговуванням автошляхів державного та місцевого значення щодо дотримання гарантійних термінів експлуатації доріг, ремонт яких проводився у 2011-2012 роках.

Відтак за неналежне експлуатаційне утримання автошляхів до відповідальності притягнуто 7 начальників філій та заступника директора ДП «Тернопільський облавтодор». Усі вони отримали догани та позбавлені на рік матеріальних заохочень і премій.