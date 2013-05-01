Біля Заліщиків не розминулися Mercedes і КамАЗ: троє загиблих

11:51, 01 травня 2013
Разное
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На Тернопільщині під час зіткнення легковика і вантажівки загинуло троє осіб

ДТП

Учора о 22.00 поблизу міста Заліщики Тернопільської області сталося зіткнення легкового автомобіля Mercedes-Benz C320 і вантажівки КамАЗ.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, загинуло троє осіб.

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За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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