Біля Заліщиків не розминулися Mercedes і КамАЗ: троє загиблих

На Тернопільщині під час зіткнення легковика і вантажівки загинуло троє осіб

Учора о 22.00 поблизу міста Заліщики Тернопільської області сталося зіткнення легкового автомобіля Mercedes-Benz C320 і вантажівки КамАЗ. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, загинуло троє осіб. На тему: ДТП у Маріуполі: троє пасажирів маршрутки - у важкому стані (фото) За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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