Біля Заліщиків не розминулися Mercedes і КамАЗ: троє загиблих
11:51, 01 травня 2013Разное
2529 0
На Тернопільщині під час зіткнення легковика і вантажівки загинуло троє осіб
Міліція проводить розслідування
Учора о 22.00 поблизу міста Заліщики Тернопільської області сталося зіткнення легкового автомобіля Mercedes-Benz C320 і вантажівки КамАЗ.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, загинуло троє осіб.
На тему: ДТП у Маріуполі: троє пасажирів маршрутки - у важкому стані (фото)
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter