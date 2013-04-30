ДТП у Маріуполі: троє пасажирів маршрутки - у важкому стані (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольської міськради, про це заявив сьогодні на прес-конференції начальник міського управління охорони здоров'я Олександр Желєзняк.

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Він зазначив, що через три хвилини після дорожньо-транспортної події до місця події прибули три бригади швидкої медичної допомоги, які, оцінивши обстановку, передали дані диспетчеру, і на допомогу постраждалим прибули ще сім автомобілів. За словами О.Желєзняка, більшість з госпіталізованих не потребували машин з ношами, і їх доставка до медичних установ проводилася максимально оперативно.

«Зараз за висновками фахівців загрози життю потерпілих немає», - сказав начальник управління і додав, що всі пасажири в даний час обстежені і їм призначено лікування.

«Троє постраждалих одержали травми, що діагностуються як важкі. У двох випадках йдеться про удари черепа і скальповані рани з кровотечею, ще один потерпілий одержав травму хребта», - пояснив О.Желєзняк.

Більшість потерпілих, за словами начальника управління охорони здоров'я, одержали удари і садна м'яких тканин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, близько 10.00 в Маріуполі при повороті на одному з перехресть водій автобуса маршруту №124 не впорався з управлінням, автобус з 32 пасажирами занесло, внаслідок чого він впав на правий борт. В результаті ДТП постраждали 25 пасажирів і водій. З них шестеро з травмами різного ступеня важкості госпіталізовані. 11 постраждалим призначено амбулаторне лікування, ще 9 осіб проходять медичне обстеження.

Відомості за даним фактом ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією по ч.1 ст.286 УК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).