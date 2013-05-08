На Луганщині відкрили меморіал школярам, убитим фашистами (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної ради, ініціаторами створення пам'ятника свого часу були учні 24-ї попаснянської школи і обласний благодійний фонд «Благовіст».

Діти Попасної, відображені у пам'ятнику, стоять у скорботному ряду убитих у чеському Лідіце, білоруській Хатині, в Краснодоні. На камені монумента вибиті слова: «Забути не можна. Пробачити неможливо!» Автор меморіалу – скульптор Олексій Клесов.

Навесні 1943-го, перед відступом, фашисти зібрали 230 місцевих школярів 10-15 років і вивели їх на заміноване поле поряд з Рубащанським лісом. Всіх їх примусили узятися за руки, а потім зв'язали мотузками і виштовхнули на мінне поле. Понад 50 дітей загинули, ще десятки дістали тяжких травм, на все життя залишившись інвалідами.

На відкритті меморіалу булла присутня єдина з учасників тих трагічних подій Надія Нестеренко, якій на той час було 13 років.