Школярку облили гарячою смолою

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, Долинською міжрайонною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджені щодо нанесення тілесних ушкоджень 17-річній дівчині м.Долина, яка 17 травня о 17.35 отримала термічні опіки 2-3 ступеня внаслідок неналежного поводження із розплавленою смолою особами, які здійснювали ремонт даху одного з магазинів.

За інформацією прокуратури, коли дівчина заходила в приміщення торгового закладу, з даху їй на голову та руки потекла гаряча рідина. Школярку одразу госпіталізували в центральну районну лікарню, де надали медичну допомогу. Стан здоров’я дівчини стабільний.

На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Встановлюються причини та обставини інциденту.