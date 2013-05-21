Водій вистрелив по автівці, яка не пропустила його на дорозі

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, 53-річний водій обстріляного авто звернувся з відповідною заявою до міліції.

«Встановлено, що потерпілий рухаючись по проспекту Кірова на своєму автомобілі, при повороті вліво на вул. Свердлова, не пропустив автомобіль, який рухався в тому ж напрямку. На вул. Свердлова, коли легковики їхали паралельно, водій автомобіля, якого заявник не пропустив, вистрілив по автомобілю свого «кривдника» з пневматичного пістолета, пошкодивши тому лобове скло», - йдеться у повідомленні ВЗГ.

Зниклого з місця події стрільця оперативно встановили та затримали працівники міліції. З’ясувалося, що 31-річний зловмисник керував автомобілем за довіреністю.

Знаряддя злочину - пневматичний пістолет калібру 4,5 мм у затриманого вилучено. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.