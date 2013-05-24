Звільнили працівників ДАІ, які не надали допомогу учасникам ДТП

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків ГУ МВС України у Львівській області, таке рішення було прийнято керівництвом управління за результатами службового розслідування.

Згідно з повідомленням, 7 травня на ділянці дороги між селом Нова Кам’янка та хутором Березина Жовківського району Львівської області близько 1.20 години водій автомобіля «Фольксваген-Пассат», якого переслідували працівники ДАІ, скоїв зіткнення з мотоциклом «Іж-Планета 5».

На місці аварії загинуло двоє осіб – 15-річний водій мотоцикла та 19-річний пасажир автомобіля, а згодом у лікарні від отриманих травм помер ще один учасник ДТП – 14-річний пасажир мотоцикла. Окрім цього ще один місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження.

За свідченнями очевидців, працівники правоохоронних органів поїхали з місця події, залишивши потерпілих у небезпеці.

Співробітники міліції Львівської області провели службове розслідування за фактом даної ДТП і за його результатами 20 травня з органів внутрішніх справ звільнено двох інспекторів відділу ДАІ Жовківського РВ. Крім того, їх керівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

На даний час матеріали знаходяться у прокуратурі Львівської області, яка має дати правову оцінку діям працівників міліції.