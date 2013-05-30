Громадянин України загинув при падінні крана в Підмосков'ї

Раніше джерело в правоохоронних органах регіону повідомило про загибель громадянина України внаслідок падіння будівельного крану за адресою: вулиця Текстильників, 31.

"В результаті сходу з рейок баштового крана загинув кранівник", - йдеться в повідомленні главку.

Як повідомила РІА "Новости" офіційний представник ГСУ СК по регіону Ірина Гуменна, слідчі з'ясовують обставини події.

Власник впав крана, натомість, повідомив, що загиблий у цей день було не на роботі і самовільно проник на об'єкт.