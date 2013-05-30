Громадянин України загинув при падінні крана в Підмосков'ї
02:05, 30 травня 2013Разное
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Причиною падіння баштового крана на будівництві в підмосковному Домодєдово, при якому загинула одна людина, став схід з рейок, повідомляє регіональний главк МНС.
Раніше джерело в правоохоронних органах регіону повідомило про загибель громадянина України внаслідок падіння будівельного крану за адресою: вулиця Текстильників, 31.
"В результаті сходу з рейок баштового крана загинув кранівник", - йдеться в повідомленні главку.
Як повідомила РІА "Новости" офіційний представник ГСУ СК по регіону Ірина Гуменна, слідчі з'ясовують обставини події.
Власник впав крана, натомість, повідомив, що загиблий у цей день було не на роботі і самовільно проник на об'єкт.
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