Дружина водія звинуватила працівників ДАІ у переслідуванні

Прокуратура Володимирецького району розпочала досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 365 КК України за фактом перевищення службових повноважень працівниками ВДАІ Кузнецовського міськрайвідділу УМВС України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі обласної прокуратури.

Підставою для цього стала скарга на неналежні дії працівників Державтоінспекції дружини водія, автомобіль якого 12 липня потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинув пасажир.

Водночас, за даними прокуратури, твердження заявниці про те, що начебто працівники ДАІ прибули на місце події в стані алкогольного сп’яніння, не підтвердились. Перевірка засвідчила відсутність у правоохоронців алкоголю в крові.

Також розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), проводиться відділом розслідування ДТП слідчого управління УМВС України в області.

Нагадаємо, 12 липня близько 22.30 на автодорозі біля села Озеро Володимирецького району Рівненської області під час несення служби наряд ВДАІ Кузнецовського відділу УМВС (з обслуговування м. Кузнецовськ та Володимирецького району) помітив автомобіль марки «Фольксваген-Пассат», який під час руху маневрував у протилежні сторони автодороги, чим створював аварійні ситуації.

Працівники міліції за допомогою жезла подали сигнал про зупинку водію транспортного засобу. Однак, чоловік, за словами працівників ДАІ, проігнорувавши вимогу про зупинку, продовжив рух, при цьому збільшивши швидкість.

Правоохоронці на службовому автомобілі прослідували за ним.

За попередніми даними, водій автомобіля «Фольксваген-Пассат», проїхавши близько 400 метрів, не впорався із керуванням та наїхав на придорожнє дерево. У результаті ДТП пасажир вказаного автомобіля, 29-річний мешканець села Осова Дубровицького району, загинув на місці події.

Наразі встановлено, що за кермом транспортного засобу перебував 49-річний односельчанин загиблого. Крім того, у авто перебували ще двоє пасажирів.

Під час оформлення ДТП на місце події прибула дружина водія, яка звинуватила співробітників ДАІ в несенні служби в стані алкогольного сп’яніння. На цей момент на місці ДТП уже знаходилося близько п’ятдесяти місцевих жителів.

Було проведено також освідчення на стан алкогольного сп’яніння водія «Фольксваген-Пассат». Згідно із даними медиків, у крові чоловіка виявлено 0,4 проміле алкоголю.