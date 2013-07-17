ДАІ роз’яснює водіям нову процедуру сплати штрафів за порушення ПДР

З 16 липня 2013 року вступив в силу Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 606 «Про вдосконалення процедури сплати штрафів за порушення Правил дорожнього руху та застосування механізму автоматичного заліку таких штрафів під час отримання коштів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, відповідно до цього наказу відбуватиметься щоденне завантаження до автоматизованої системи «Управління фінансами МВС України» виписок про сплачені штрафи за порушення ПДР, отриманих у територіальних органах Державної казначейської служби України.

Таким чином удосконалена процедура сплати штрафів за порушення Правил дорожнього руху, оскільки в громадян не буде необхідності в наданні копій квитанцій про сплату штрафів до підрозділів ДАІ, йдеться в повідомленні.

ДАІ звертає увагу громадян, що для точного занесення даних до системи необхідно правильно заповнювати квитанції. В реквізиті касового документу для ідентифікації обліку та контролю платежів до бюджету за кодом бюджетної класифікації 21081300 «Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» обов’язково потрібно без помилок вказувати серію та номер протоколу про адміністративне правопорушення.

Департаментом ДАІ МВС розроблено зразок заповнення квитанції про сплату штрафу у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (за порушення Правил дорожнього руху), що має бути розміщений в кожній установі (відділенні) банку.