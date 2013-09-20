Apple шукає людину, яка зламає сканер відбитка пальця на iPhone 5S

Один із засновників чиказької компанії IO Capital Артурас Розенбахер , який сам вніс $ 10 тис. до призового фонду хакерського змагання, каже, що його головною метою є об'єднати зусилля і допомогти компанії Apple виправити недопрацювання, які вони могли пропустити, повідомляє Russia Today з посиланням на ibnlive.in.com.

Новинка від Apple стала першим смартфоном, який оснащено сканером відбитка пальця для ідентифікації власника. За словами розробників, біометрична інформація не буде передаватися спецслужбам США .

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Більше того, Apple запевнила покупців, що вони можуть не хвилюватися за своє здоров'я, так як сканер буде розпізнавати тільки відбиток «працюючого» пальця, тобто датчик буде отримувати інформацію і про електричні параметри тіла. Таким чином, зловмисникам не буде сенсу відрубувати пальці власників телефонів.

У компанії додають, що не гарантують 100 % спрацьовування сенсора, так як він може не розпізнати мокрий або пошкоджений палець.