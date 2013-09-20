Мобільні оператори обіцяють серйозний дефіцит iPhone 5s

Але, якщо вірити ЗМІ, оператори США чекають надзвичайний дефіцит пристроїв iPhone через «гротескно слабкі» первинні поставки моделі 5s , повідомляє iPhones.ru.

Про це пише портал AllThingsD , поспілкувавшись з найбільшими стільниковими операторами США. Вони нібито здивовані і засмучені настільки слабкими поставками «топової» моделі. При цьому спочатку планується, що попит на 5s не буде таким високим, як у минулі роки - через увагу споживачів до 5c , який обов'язково відтягне серйозний відсоток від всіх продажів iPhone.

Онлайн -магазин Apple в США вже закрився на оновлення асортименту. Продажі там починаються о 8 ранку за місцевим часом.