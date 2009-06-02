Windrose відкриє рейс Київ–Сімферополь

Авіакомпанія Windrose («Роза Вітрів») оголошує про відкриття нового регулярного авіасполучення Київ–Сімферополь–Київ.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, польоти здійснюватимуться з 14 червня по неділях, а з 22 червня додаються рейси у понеділок, вівторок, четвер і п`ятницю.

Виліт з Києва – о 13:20, прибуття до Сімферополя – о 14:50. Зворотний виліт – о 16:00, прибуття – о 17:30. Польоти виконуватимуться на новому літаку Embraer-195, отримання якого очікується цього тижня.

Довідка УНІАН. ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» заснована 2003 року. Авіакомпанія надає повний спектр послуг у сфері авіаційних перевезень.

Парк авіакомпанії на даний час складається з двох MD-82 і двох Boeing 737-800.