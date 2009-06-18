British American Tobacco виходить на індонезійський ринок

Найбільший виробник тютюнової продукції в Європі British American Tobacco Plc. придбає 85% акцій індонезійської компанії PT Bentoel Internasional Investama за 494 млн. доларів. Таким чином британська компанія розширює свою присутність на зарубіжних ринках, повідомляє k2kapital. .

Як повідомляється в прес-релізі British American Tobacco, загальна вартість індонезійської компанії оцінюється в 580 млн. доларів.

Індонезія є п`ятим за величиною у світі ринком сигаретної продукції. Загальний річний обсяг продажів тютюнової продукції у країні становить приблизно 250 млрд. сигарет.