У Росії очікують зростання безробіття

Зростання кількості безробітних в Росії прискориться з осені 2009 року за рахунок випускників ВНЗ і звільнення сезонних робітників, вважає голова Федеральної служби з питань праці та зайнятості РФ Юрій ГЕРЦИЙ.

"З початку вересня зросте загальна кількість безробітних", - сказав він журналістам, не назвавши цифр.

ГЕРЦИЙ прогнозує зростання офіційного безробіття до кінця 2009 року до 2,6 мільйонів осіб.

За даними Федеральної служби державної статистики РФ, загальна кількість безробітних в Росії на кінець травня 2009 року склала 7,5 мільйона осіб або 9,9 відсотка економічно активного населення. Офіційне безробіття складало 2,21 млн. осіб.

"Збільшення рівня реєстрованого безробіття викликане, перш за все, зростанням безробіття серед чоловіків і міського населення. Це відбулося через те, що криза в першу чергу зачепила промисловість та будівництво, де переважає чоловіча зайнятість", - йдеться в бюлетені про російський ринок праці, підготовленому Федеральною службою з питань праці та зайнятості і Всесвітнім банком

Безробіття серед жінок і сільського населення також збільшується, але повільнішими темпами.

Криза поки не викликала зростання реєстрованого безробіття серед молоді, але її частка починає збільшуватись.

"Приплив молоді на ринок праці схильний до сильних сезонних коливань, пов`язаних із закінченням ВНЗ. У зв`язку з цим можна очікувати зростання молодіжного безробіття в третьому кварталі 2009 року", - зазначено в доповіді.

У 2009 році навчальні заклади РФ випустять 2,5 млн. осіб.

Всесвітній банк у своїй щоквартальній доповіді повідомляв, що рівень безробіття в Росії може досягти 13 відсотків до кінця 2009 року .

Рейтер