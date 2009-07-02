Німецький “Дойче Банк” в Україні

16:19, 02 липня 2009
Права споживачів
11 0

Поки тільки у Києві

Нацбанк зареєстрував українське дочірнє підприємство найбільшого приватного банку Німеччини «Deutsche Bank». Фінустанова працюватиме лише в Києві та обслуговуватиме тільки корпоративних клієнтів.

В Україні «Дойче Банк» орієнтуватиметься лише на корпоративний сектор – пропонуватиме свої послуги великим міжнародним та німецьким компаніям, які працюють на українському ринку. Також «Дойче Банк» відкритий для співпраці з українськими металургійними, хімічними, транспортними підприємствами та компаніями зв’язку.

«Поки що в Україні ми маленький банк, тому надаватимемо тільки базові послуги як розрахунково-касові послуги, торгівельне функціонування і операції з обміну валюти для юридичних осіб», - сказав в інтерв’ю «Німецькій хвилі» голова правління ВАТ «Дойче Банк - ДБУ» Костянтин Сєрьогін.

Фінансист не виключає, що згодом українське дочірнє підприємство «Дойче Банк - ДБУ» може взяти курс на підтримку інвестиційних проектів, зокрема фінансування модернізації української газотранспортної системи. «Дойче Банк» весь час був досить активним  учасником різноманітних проектів в Україні, тому думаю, що ця тенденція збережеться і в майбутньому», - переконаний Сєрьогін.

За його словами, перевагами німецького банку на українському ринку фінансових послуг буде якість обслуговування клієнтів, міжнародний досвід роботи та просто банківський бренд. На цьому етапі, враховуючи економічну ситуацію в Україні та світі, банк має намір проводити свою діяльність лише в Києві і розвиток мережі філіалів поки не передбачається.

«Дойче Банк - ДБУ» зареєстрований зі статутним капіталом більше 220 мільйонів гривень. До кінця липня фінустанова хоче подати документи на отримання банківської ліцензії.

Німецька хвиля

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter