Німецький “Дойче Банк” в Україні

Нацбанк зареєстрував українське дочірнє підприємство найбільшого приватного банку Німеччини «Deutsche Bank». Фінустанова працюватиме лише в Києві та обслуговуватиме тільки корпоративних клієнтів.

В Україні «Дойче Банк» орієнтуватиметься лише на корпоративний сектор – пропонуватиме свої послуги великим міжнародним та німецьким компаніям, які працюють на українському ринку. Також «Дойче Банк» відкритий для співпраці з українськими металургійними, хімічними, транспортними підприємствами та компаніями зв’язку.

«Поки що в Україні ми маленький банк, тому надаватимемо тільки базові послуги як розрахунково-касові послуги, торгівельне функціонування і операції з обміну валюти для юридичних осіб», - сказав в інтерв’ю «Німецькій хвилі» голова правління ВАТ «Дойче Банк - ДБУ» Костянтин Сєрьогін.

Фінансист не виключає, що згодом українське дочірнє підприємство «Дойче Банк - ДБУ» може взяти курс на підтримку інвестиційних проектів, зокрема фінансування модернізації української газотранспортної системи. «Дойче Банк» весь час був досить активним учасником різноманітних проектів в Україні, тому думаю, що ця тенденція збережеться і в майбутньому», - переконаний Сєрьогін.

За його словами, перевагами німецького банку на українському ринку фінансових послуг буде якість обслуговування клієнтів, міжнародний досвід роботи та просто банківський бренд. На цьому етапі, враховуючи економічну ситуацію в Україні та світі, банк має намір проводити свою діяльність лише в Києві і розвиток мережі філіалів поки не передбачається.

«Дойче Банк - ДБУ» зареєстрований зі статутним капіталом більше 220 мільйонів гривень. До кінця липня фінустанова хоче подати документи на отримання банківської ліцензії.

Німецька хвиля