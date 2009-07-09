Дзвінки в сall-центр мера стали платними

Від киян, які телефонували до Служби допомоги мера киянам «Call-центр», вимагають оплатити цю послугу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час оприлюднення депутатських запитів на сесії Київради заявив депутат фракції БЮТ Дмитро НІКУЛЬШИН.

За словами депутата, до нього надходять численні звернення і скарги мешканців міста з приводу того, що без жодних попереджень дзвінки на номер 1551 стали платними - за кожну хвилину після з’єднання доводиться сплачувати біля 5 грн.

Як зазначив Д.НІКУЛЬШИН, ситуація, що склалася у зв’язку з неоприлюдненням у ЗМІ об’єктивної доступної інформації про порядок користування послугою звернення до сall-центру на умовах оплати, є неприпустимою.

Виходячи із своїх депутатських повноважень, Д.НІКУЛЬШИН просить Київраду доручити Головному управлінню з питань взаємодії з ЗМІ та зв’язків з громадськістю КМДА інформувати жителів столиці про порядок, умови і вартість надання послуг за номером 1551.

«Прошу вас надати інформацію щодо обсягу, цільового використання і розпорядників коштів, які надійшли за користування платними телефонними послугами на номер 1551 протягом 2009 року», - заявив у своєму зверненні вимогу Д.НІКУЛЬШИН.

*** Служба допомоги мера киянам «Call-центр» була створена у липні 2006 року як безкоштовна та інформаційно-довідкова.