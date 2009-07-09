У Житомирі подорожчає проїзд у трамваях і тролейбусах

У Житомирі з 11 липня на 25 копійок - до 1 гривні - подорожчає проїзд у тролейбусах і трамваях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, відповідне рішення сьогодні прийняв виконком.

Це рішення спрямоване на виведення з кризи Житомирського трамвайно-тролейбусного управління (ТТУ), яке останні роки працює собі у збиток через необхідність перевозити 34 категорії пільговиків, зазначили в прес-службі.

Також удвічі – із 60 до 120 грн. - збільшиться і вартість місячних проїзних квитків у міському пасажирському електротранспорті.