У Житомирі подорожчає проїзд у трамваях і тролейбусах
15:44, 09 липня 2009Права споживачів
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З 11 липня
У Житомирі з 11 липня на 25 копійок - до 1 гривні - подорожчає проїзд у тролейбусах і трамваях.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, відповідне рішення сьогодні прийняв виконком.
Це рішення спрямоване на виведення з кризи Житомирського трамвайно-тролейбусного управління (ТТУ), яке останні роки працює собі у збиток через необхідність перевозити 34 категорії пільговиків, зазначили в прес-службі.
Також удвічі – із 60 до 120 грн. - збільшиться і вартість місячних проїзних квитків у міському пасажирському електротранспорті.
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