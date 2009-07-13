Німецька Real переносить відкриття гіпермаркету в Одесі

ТОВ "Real гіпермаркет Україна" (Київ), що входить в Metro Group AG (Німеччина), переносить відкриття гіпермаркету в Одесі, заплановане на 20 серпня, до введення в експлуатацію торгового центру Riviera, в якому буде розташований гіпермаркет.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначають у повідомленні, компанія відклала відкриття першого магазину в Україні через затримки будівництва торгового центру.

“Будівництво нашого гіпермаркету йде за графіком, і ми готові відкритися за планом. Проте, будучи частиною великого торгового центру, ми залежимо від ступеня готовності всього центру. Ми відстежуватимемо будівництво в галереї та готовність під`їзних шляхів до торгового центру та оголосимо нову дату відкриття найближчим часом”, – сказав директор ТОВ "Real гіпермаркет Україна" Ульф ГРОТ.

Перший гіпермаркет Real в Україні буде орендарем торгового центру Riviera Shopping City в Комінтернівському районі Одеської області. Загальна площа гіпермаркету складе 12 500 кв. м (площа торгового залу – 8 500 кв. м), а його асортимент – 25 000 найменувань товарів продовольчої та непродовольчої групи. Магазин створить 420 нових робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2008 р. компанія Argo Real Estate Opportunity Fund Limited (AREOF) залучила кредит у розмірі 75 млн. євро від Marfin Laiki Bank (Кіпр). Цільове призначення кредиту – реалізація позичальником першого етапу будівництва торгово-розважального центру (ТРЦ) «Riviera Shopping City» загальною площею 110 тис. кв. м в Одесі. Планують, що ТРЦ буде введений в експлуатацію поетапно протягом 2009 року. Крім цього, в ньому розташуються всесвітньо відомі фірми-бутики одягу, а також єдиний в Одесі кінотеатр системи IMAX.

Раніше повідомлялося, що відкриття торгово-розважального центру відбудеться в серпні 2009 року.

Довідка УНІАН. ТОВ «Real гіпермаркет Україна» є дочірньою компанією Real - International Holding GMBH, що входить до складу МETRO Group.

Компанія Real створена в 1992 році в Німеччині. Сьогодні 439 магазинів компанії працюють в Німеччині, Польщі, Туреччині, Росії та Румунії.

Продажі компанії в 2008 році склали 11,6 млрд. євро.

METRO Group - одна з найбільших торгових компаній світу, що об`єднує декілька торгових підрозділів: METRO/Makro Cash & Carry, гіпермаркети Real, Media Markt, Saturn та універмаги Galeria Kaufhof. Група має 2,2 тис. магазинів у 32 країнах.

У 2008 р. продажі групи досягли 68 млрд. євро.