У Вінниці група "КМТ" ввела в експлуатацію критий ринок

У Вінниці інвестиційно-промислова група "КМТ" ввела в експлуатацію критий ринок "Залізничний".

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник "КМТ".

Введенням в експлуатацію критого ринку "Залізничний" "КМТ" завершила будівництво першої черги комплексу "Торговий квартал". У будівництво ринку "КМТ" інвестувала близько 4,5 млн. грн.

Ринок "Залізничний" розташований на місці колишніх виробничих цехів і адміністративної будівлі Вінницького заводу тракторних агрегатів.

Новий ринок є комплексом із 2 павільйонів загальною площею 3,3 тис. кв. м: речовий на 190 торгових кіосків і продуктовий на 160 торгових кіосків, а також 90 місць для відкритої торгівлі на прилавках.

Крім того, у дворі павільйонів обладнаний майданчик площею 3,5 тис. кв. м для торгівлі з автомобілів і відкритих прилавків, які пізніше будуть замінені на 200 торгових кіосків.

Як повідомляв УНІАН, інвестиційний-промислова група "КМТ" інвестує більше 100 млн. грн. в будівництво комплексу "Торговий квартал" у Вінниці, який планують побудувати до 2011 року.

Довідка УНІАН. Група "КМТ" зареєстрована як загальне українсько-російське підприємство у формі закритого акціонерного товариства. Інвестиційно-промислова група "КМТ" займається гуртовою торгівлею молочними продуктами, яйцями, соняшниковою олією, гуртовою торгівлею зерном і кормами для тварин та паливом. Вінницька інвестиційно-промислова група "КМТ" 2008 рік закінчила з чистим прибутком 18,753 млн. грн.

99,99% акцій "КМТ" належить 3 фізичним особам.