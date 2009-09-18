Податківці викрили «квартирний» склад підроблених годинників

ДПА у м. Києві встановила факт зберігання з метою збуту 74 підроблених годинників таких відомих виробників як «Rado», «Chopard», «Baume & Mercier», та кількох телефонів «Vertu» китайського виробництва без дозвільних документів на право здійснення фінансово-господарської діяльності. Також без документів щодо походження товарів та відповідних сертифікатів якості. Про це повідомляє прес-служба ДПА.

Знайшли підпільний магазин завдяки “підказці” сумлінного громадянина. До податкової міліції Шевченківського району столиці надійшло звернення від 29-річного громадянина, у якому повідомлялося про те, що в квартирі у житловому будинку на проспекті Оболонському незаконно зберігаються та продаються годинники та мобільні телефони, які були нелегально завезені на територію України. Всі товарно-матеріальні цінності вартістю 150 тисяч гривень вилучили. Власника контрафактного тавару поки не встановили.