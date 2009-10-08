Асортиментні війни між постачальниками і супермаркетами призведуть до підвищення цін

Цінові та асортиментні війни між постачальниками та мережами супермаркетів напередодні підписання угод на 2010 рік можуть обернутися подальшим зменшенням асортименту на полицях і підвищенням відпускних цін на 20–30%, пише тижневик «Коментарі:».

Серйозною проблемою в переговорах стане питання про асортимент товару. Раніше виробники, розширюючи свої товарні лінійки, доплачували мережам тільки за те, щоб продукція з’явилася на полицях. Ця ситуація цілком влаштовувала ретейлерів, яким було простіше заробляти, продаючи полиці, а не товар. Але з цього року мережовики активно зменшують свої асортименти. Як розповів голова спостережної ради мережі «Фуршет» Ігор БАЛЕНКО, у його мережі кількість асортиментних позицій з лютого по вересень цього року скоротилася з 260 тис. до 24 тис. Водночас, товарообіг мережі в цілому не скоротився, як і не відбулося падіння всередині товарних категорій. За рахунок збільшення асортиментів швидкої оборотності (продуктів харчування) показник обіговості товарів у середньому по мережі збільшився удвічі, а розмір середнього чека зріс на 7%.

У планах мережі на 2010 рік - залишити всього 10 тис. асортиментних одиниць, лідерів продажів у кожній категорії. Якщо компанія-постачальник захоче ввести нову позицію продукції, їй потрібно буде вивести з асортименту якусь іншу. Причому це повинні бути продукти однієї товарної категорії - не вдасться поставити на полицю горілку замість соку.

Постачальники, відзначають «Коментарі:», занепокоєні, куди подіти решту асортименту: зупиняти його виробництво чи відправляти на ринки?

Попри те, в осінніх переговорах про співробітництво на 2010 рік постачальники товарів розраховують домогтися лояльніших умов роботи з мережовиками. Йдеться про зменшення розмірів бонусів, які компанії виплачують мережам, скорочення термінів відстрочки платежів і зниження відсотків повернення товарів. Зараз, як зазначає національний менеджер роботи з ключовими клієнтами «Вімм-Білль-Данн Україна» Дмитро ЧЕРЕДНИЧЕНКО, вимоги до постачальників, попри збільшення кількості прострочень у мережах, тільки зростають.

Ретейлери ж переконані, що постачальники не посилюватимуть своїх вимог, адже український ринок, як і раніше, залишається ринком покупця. «З огляду на те, що кількість торговельних точок за цей рік значно скоротилася, виробникам потрібно десь реалізовувати свою продукцію, тому вони, вочевидь, поступляться», - упевнений голова ради директорів мережі «Край» Анатолій ЮРКЕВИЧ.

Втім, експерти не виключають, що під організованим тиском постачальників поступатися доведеться ретейлерам. Наприклад, Асоціація виробників і постачальників України має намір до кінця жовтня створити єдиний реєстр платоспроможності торговельних мереж. В асоціації переконані, що цей рейтинг вплине на рішення про доцільність продовжувати співробітництво з тією чи іншою мережею.

Розглядають постачальники й інші «компромісні» варіанти. Так, деякі компанії готові перейти на укладання піврічних і щоквартальних договорів навіть на менш вигідних умовах. Чимало постачальників у наступному році планують також відмовитися від роботи із супермаркетами і повернутися в дрібні магазини, невеликі мережі, на ринки.

Реальним же підсумком нинішніх цінових воєн може стати підвищення відпускних цін виробниками на 20–30% через кілька місяців, резюмують «Коментарі:».