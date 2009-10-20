У Дніпропетровську відкрили лабораторію для перевірки продуктів на ГМО

На базі підприємства ДП „Дніпростандартметрологія” (Дніпропетровськ) створили лабораторію для контролю за генетично модифікованими організмами (ГМО) в харчовій продукції, продовольчій сировині та косметичних засобах.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, відкриття лабораторії відбулося 14 жовтня до Всесвітнього дня стандартів. Для її створення реконструювали приміщення площею понад 130 кв. м. Зазначають, що під час роботи використовують одноразові витратні матеріали, тест-системи для визначення ГМО, сертифіковані стандартні зразки. Цей комплекс дає можливість визначити вміст ГМО в зразках за максимально короткий термін.

Спеціалісти лабораторії пройшли необхідну теоретичну і практичну підготовку, отримали сертифікати міжнародного зразка.

Довідка УНІАН. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468 «Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг» з 1 липня 2009 року є обов’язковим етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми. Етикетування харчових продуктів, які не містять генетично модифікованих організмів, або вміст яких становить менш як 0,9%, здійснюється шляхом нанесення позначки “Без ГМО”.