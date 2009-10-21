Третина українців готові перейти на автономне опалення

30% жителів України готові відмовитися від послуг централізованого опалення й перейти на автономне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив науковий керівник Центру соціальних технологій «Соціополіс» Сергій ЛИТВИНОВ, представляючи результати соціологічного дослідження «Стан міського житлово-комунального господарства в Україні та перспективи його реформування очима громадян».

За його словами, 61,8% респондентів категорично відмовляються від можливості встановлення систем автономного опалення, серед яких більшість власників квартир пенсійного віку.

У середньому, послугою централізованого опалення користуються 70,2% опитаних жителів будинків із поверховістю більше п`яти поверхів.

Найбільшу готовність до переходу на автономне опалення проявляють жителі західного й центрального регіонів України, найменшу – в східному регіоні. Майже немає охочих перейти на автономне опалення в Києві.

Згідно з дослідженням, високий попит на встановлення систем автономного опалення спостерігається у людей із середньомісячним доходом 2,5-3,5 тис. грн. і більше 5 тис. грн., у селищах міського типу й містах із населенням до 100 тис. осіб.

С.ЛИТВИНОВ зазначив, що більшість опитаних готові віддати за встановлення систем автономного опалення не більше 6 тис. грн. (41,7% – до 2 тис. грн., 35,1% – 2-6 тис. грн).

Довідка УНІАН. Дослідження «Стан міського житлово-комунального господарства в Україні та перспективи його реформування очима громадян» було проведено з 29 вересня по 11 жовтня ц.р. Центром соціальних технологій «Соціополіс» за замовленням Агентства моделювання ситуацій. У ньому брали участь 2,4 тис. квартирних власників із центрального, північного, західного, східного регіонів країни та Києва. Похибка дослідження становить 2,2%.