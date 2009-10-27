У Харківському метро встановлять автомати для видачі жетонів

На станціях Харківського метрополітену встановлюють автомати видачі жетонів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі метрополітену, до 1 грудня такі автомати будуть встановлені на усіх станціях, і жетони продаватимуть лише в автоматах.

У кожному вестибюлі буде встановлено від 2-х до 4-х автоматів. Автомати приймають купюри номіналом 1, 2, 5, 10 гривень та монети 50 копійок.

Максимальна сума для отримання жетонів – 15 гривень. Внесення суми, на яку пасажир має бажання отримати жетони, здійснюватиметься будь-яким набором купюр та монет по 50 коп.

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен за часом спорудження - шостий у СНД і другий в Україні, діє з 1975 року. На сьогодні працюють 28 станцій, експлуатаційна довжина ліній - майже 35,5 км.

Схема метрополітену складається з трьох ліній, які взаємно перетинаються: Холодногірсько-Заводської - завдовжки 17,3 км, Салтівської - 10,4 км, Олексіївської - 8 км.

Щодоби перевозить близько 800 тис. осіб, з початку експлуатації перевезено понад 6 млрд. пасажирів.

2009 року підприємство перейшло у комунальну власність Харкова. Вартість проїзду на сьогодні становить 1,5 грн.