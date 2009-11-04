У Луцьку подорожчав проїзд у тролейбусах і маршрутках

У Луцьку подорожчав проїзд у тролейбусах і маршрутних таксі. Вартість проїзду у тролейбусах зросла з 0,75 до 1 грн., у маршрутках з 1,50 грн. до 2 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про збільшення вартості проїзду ухвалили члени виконавчого комітету Луцької міської ради ще 29 жовтня, проте воно мало вступити в дію з моменту опублікування, а також, коли працівники Луцького підприємства електротранспорту припинять оголошений безстроковий страйк з вимогою погасити їм заборгованість з виплати зарплати за три місяці. Як відомо, після майже тритижневого страйку, тролейбуси та комунальні маршрутки 31 жовтня відновили свою роботу. Рішення ж про вартість проїзду були опубліковані у вчорашньому числі газети „Волинь-нова”.

За словами директора департаменту економіки Луцької міської ради Любові КОВПАК, тарифи на транспортні перевезення не змінювалися з 1 вересня 2008 року, а вартість проїзду закладена у тариф становить 55 копійок. Собівартість перевезення одного пасажира в автобусах та маршрутках у цьому році вже зросла до 2,08 гривні. Причин такого підвищення декілька. По-перше, зросли ціни на пально-мастильні та арматурні матеріали. По-друге, тролейбус на сьогодні залишається практично єдиним видом соціального транспорту, де право на безкоштовний проїзд мають всі пільгові категорії. Вартість таких перевезень компенсується за рахунок субвенції з держбюджету. Однак, цих коштів недостатньо, адже вже цього року пільгових перевезень здійснили на більш як 12 млн. грн., а отримано лише 7 млн. грн. По-третє, за рік удвічі зростала мінімальна заробітна плата, а як відомо, саме ця гранична цифра покладена в основу тарифної сітки, згідно з якою і формується зарплата.

На думку директора Луцького підприємства електротранспорту Костянтин ПАТРАКЕЄВА, новий тариф – цілком реальний та обгрунтований. Проте, він зазначив, що на підприємство надійшло чимало скарг від людей, які придбали проїзні квитки і через страйк тролейбусників відповідно не могли ними скористатися. Тому термін дії місячних проїзних документів продовжили, а річні – компенсуватимуть.