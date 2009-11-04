Cвиняче м'ясо з Польщі все менше затребуване за кордоном

Польща стала все менше продавати за кордон свинину, і все більше імпортує її. Навіть продаж м`яса до України не рятує ситуацію з торговим сальдом.

Згідно з даними міністерства фінансів Польщі, за перші 8 місяців 2009 року експорт свинини склав 97 тис. тонн, що на 45% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Водночас, до Польщі завезли більше 331 тис. тонн цього м`яса. Таким чином сальдо товарообігу свининою в Польщі становить 234 тис. тонн, тоді як минулого року за січень-серпень воно склало 100 тис. тонн. І це незважаючи на вигідний для Польщі курс злотого до євро.

Віце-міністр сільського господарства Польщі Артур ЛАВНІЧАК вважає, що причина в політиці мереж великих супермаркетів, які імпортують м`ясо безпосередньо від закордонних виробників.

Головним покупцем польської свинини є Україна. Наша країна купила у поляків 25 тис. тонн м`яса, що складає 26% всього експорту. Для порівняння, Чехія купила 10,7 тис. тонн, а Німеччина – 8,9 тис. тонн. Найбільшим покупцем живих тварин була Росія (194 тис. штук).

Імпортують ж до Польщі свиняче м`ясо тільки з країн Євросоюзу. Найбільше свинини поляки купують у Німеччині (114 тис. тонн, 34,5% всього імпорту) і Данії (102 тис., 31%).

“Діло”