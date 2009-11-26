В Івано-Франківську відкрили виставку іконопису ХVІІ-ХХ століть

В Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку реставрованих творів іконопису ХVІІ-ХХ століть «Врятуймо скарби разом!».

Як передає кореспондент УНІАН, виставка відкрилась в рамках благодійного проекту «Врятуймо скарби разом!», що передбачає пошук меценатів та реставрацію давніх творів іконопису. На виставці поряд з відреставрованими демонструють і ті твори (або їх фотографії), які потребують реставраційних робіт і чекають на своїх меценатів.

Серед представлених творів є не тільки сакральні речі, а й світський живопис, скульптура, стародруки, старовинні меблі і предмети побуту тощо.

У відкриті виставки взяли участь і виступили єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Микола СІМКАЙЛО, священики УГКЦ та УПЦ КП, голова облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК та голова облради Ігор ОЛІЙНИК, мистецтвознавці.

М.ПАЛІЙЧУК подякував художнику-реставратору краєзнавчого музею Валерію ТВЕРДОХЛІБУ за «збереження і відновлення шедеврів іконопису». За словами губернатора, він і надалі буде особисто фінансово підтримувати цей проект. Він також повідомив, що з початку проекту, з 2003 року, уже реставровано понад 30 ікон.

Голова облради Ігор ОЛІЙНИК у своєму виступі наголосив, що «ці шедеври треба показувати світові», але для цього в області потрібен музейний мистецький комплекс. За його словами, влада має набір його зробити у палаці Потоцьких в Івано-Франківську.

Дирекція музею вручила подяки меценатам із фотографіями ікон, на які вони пожертвували свої кошти. Серед нагороджених були керівники обласної ради та облдержадміністрації в повному складі (голова ОДА і всі заступники), владики церков, підприємці.