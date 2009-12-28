У літак знову можна буде брати рідину, гелі та аерозолі

У країнах Євросоюзу знову дозволять проносити з собою на борт літаків рідину, гелі та аерозолі.

Як передає бельгійська радіостанція La Premiere, це стане можливим завдяки новим видам сканерів, які встановлять з квітня 2013 року.

З 2006 року, за новими правилами безпеки авіаперельотів в країнах Євросоюзу, на борт літака в ручній поклажі заборонено проносити рідину, гелі та аерозолі об`ємом понад 100 мл. Всі ємності мають бути упаковані в прозорий пакет і не повинні перевищувати загалом літр.

За даними радіостанції, нові сканери дозволять контролювати рідкі речовини в ручній поклажі пасажирів і виявляти небезпечні види рідин.

У жовтні 2009 року єврокомісар з транспорту Антоніо ТАЯНІ заявляв, що розвиток технологій поки не дозволяє зняти встановлені в 2006 році обмеження.

Тим часом, офіційні органи Євросоюзу ще не оголошували про ухвалення будь-яких нових правил авіаційної безпеки і про встановлення нових видів сканерів.