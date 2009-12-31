Акція "ЗдОрово бути здорОвим" знайшла свого переможця

ТМ «Щедрий Дар» та радіостанція «Наше радіо» підвели підсумки Всеукраїнської акції «ЗдОрово бути ЗдорОвим», яка проходила з 14 вересня по 19 грудня 2009 р. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії “Кернел”, виробника олії ТМ “Щедрий дар”.

Переможцями акції стала родина Косован з м. Дрогобич (Львівська обл.), яка отримає головний приз – поїздку у Ванкувер на Олімпійські ігри - 2010.

У компанії додали, що спільна ініціатива «Нашого Радіо» і ТМ «Щедрий Дар» спрямована на відродження здорового способу життя в українському суспільстві.

В рамках цього проекту проводили веселі ігри та змагання в дусі «Веселих Стартів». “Активні, життєрадісні сім’ї з усієї України змогли випробувати свої сили на спортивному майданчику в столиці України. Змагання були далекими від «олімпійських стандартів», щоб у них змогли взяти участь прості сім’ї, але водночас, всі змагання відповідали таким критеріям: спритність, командна гра, винахідливість і т.д. Відтак, спеціальної фізичної підготовки не потрібно”, - пояснила директор Департаменту маркетингу і продаж ТОВ "Кернел - Трейд" Інна ІВАНОВА.

Довідка УНІАН. Першу пляшку олії "Щедрий ДАР" першого віджиму було розлито на Міловському заводі рафінованої олії "Стрілецький степ" (Луганська область) у 2001 році. Восени 2004 року завод та ТМ "Щедрий ДАР" перейшли у власність групи компаній Кернел - потужного українського оператора на зерновому та олійному ринках України і країн СНД.

Сьогодні олія "Щедрий ДАР" також розливається і на Полтавському олієекстракційному заводі - одному з найбільших підприємств галузі. На заводі встановлено сучасне устаткування, що дозволяє виготовляти рафіновану дезодоровану олію методом "холодної рафінації".

З 2005 року олію "Щедрий ДАР" продають на ринку Росії та країн СНД.