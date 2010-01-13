Сьогодні у Мамаєвій Слободі водитимуть козу

Сьогодні у Мамаєвій Слободі у Києві водитимуть козу. О 18-й годині там розпочнеться святкування Щедрого вечора. Відвідувачів обіцяють частувати такими стравами, які їли наші прадіди напередодні Старого-Нового року.

Якщо перед Різдвом готували багату, переважно з дванадцяти страв вечерю, то 13 січня - щедру: вона не мала такої великої кількості страв. Тож, сьогодні у «Мамаєвій слободі» киянам пропонуватимуть козацьку «Варенуху», домашні ковбаси, смажене м`ясо, вареники, печеню та локшину з каплуном.

Радіо “Київ 98FM”