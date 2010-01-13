Сьогодні у Мамаєвій Слободі водитимуть козу
15:38, 13 січня 2010Права споживачів
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Святкуватимуть Щедрий вечір
Сьогодні у Мамаєвій Слободі у Києві водитимуть козу. О 18-й годині там розпочнеться святкування Щедрого вечора. Відвідувачів обіцяють частувати такими стравами, які їли наші прадіди напередодні Старого-Нового року.
Якщо перед Різдвом готували багату, переважно з дванадцяти страв вечерю, то 13 січня - щедру: вона не мала такої великої кількості страв. Тож, сьогодні у «Мамаєвій слободі» киянам пропонуватимуть козацьку «Варенуху», домашні ковбаси, смажене м`ясо, вареники, печеню та локшину з каплуном.
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