На Київщині забракували 10,5% ЗВТ

Протягом 2009 року фахівці державного метрологічного нагляду ДП „Київоблстандартметрологія” перевірили 5339 засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). З них 558 ЗВТ (10,5%) були визнані непридатними до застосування.

Про це УНІАН повідомила перс-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, за звітний період було проведено 303 перевірки на 75 підприємствах і організаціях, 27 автозаправних станціях та у 151 суб`єкта господарської діяльності (підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування) Київської області різних форм власності.

Перевірки проводились за такими напрямками: контроль за виконанням вимірювань у сфері охорони здоров’я, під час забезпечення захисту життя та здоров’я громадян; виконання вимірювань під час контролю якості та безпеки продуктів харчування; виконання вимірювань під час торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем і продавцем, в тому числі у сфері послуг поштового зв`язку; виконання вимірювань під час обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної енергії, газу, води); контроль за виконанням вимірювань за кількістю фасованого товару в упаковках.

Із 303 перевірок у 170 випадках встановлені порушення вимог Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність”, нормативно-правових та нормативних документів у галузі метрології та метрологічної діяльності. Порушення вимог закону встановлено на 54 підприємствах і організаціях, 15 АЗС та у 101 суб`єкта господарської діяльності.

За результатами державного метрологічного нагляду було видано 131 припис на заборону застосування непридатних ЗВТ; видано 163 приписи на усунення недоліків, виявлених під час перевірок; 163 особи притягнуто до адміністративної відповідальності. До держбюджету України надійшло 25,36 тис. грн. сплачених штрафів.

Відділом державного метрологічного нагляду постійно надавалась і надається методична допомога з питань періодичності повірки ЗВТ, складання переліків ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, оформлення документації та її експертизи для проведення атестації лабораторій, погодження положень про метрологічні служби підприємств, ввезення ЗВТ на територію України тощо.

Представники ДП „Київоблстандартметрологія” провели 121 атестацію вимірювальних лабораторій, взяли участь у проведені атестацій 44 лабораторій.