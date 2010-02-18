Виробництво однієї української копійки коштує два центи

10:30, 18 лютого 2010
Права споживачів
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Карбування дрібних монет економічно невигідне

Виробництво однієї копійки коштує 16 копійок. У Нацбанку вважають, що дрібні монети слід виводити з обігу. Розробник перших пам’ятних монет України Володимир ЛЕВЧЕНКО також нарікає на вітчизняну копійку. "При затратах на карбування 16 копійок і вводиться в обіг 1 копійка. І втратити держави складають один до 16", - каже В.ЛЕВЧЕНКО.

Монетний двір України щорічно карбує від п’ятисот мільйонів до мільярда штук розмінних монет. Точніша інформація конфіденційна, вартість карбування – засекречена, передає ТСН.

У нацбанку погоджуються, що номінал у одну, дві і навіть п’ять копійок треба виводити з обігу. Приміром Білорусь або Швеція від розмінної монети відмовились.

Проте вилучити з обігу копійки можуть тільки воля уряду та Верховної Ради.

У крамницях і громадському транспорті дріб’язок приймають із невдоволенням. Наші монети вивозяться за кордон як металолом, для біжутерії чи навіть переплавки, - розповів В.ЛЕВЧЕНКО.

Копійка не лише знецінилася, вона втратила повагу українців. Зневагу психологи пояснюють українським менталітетом, українці, мовляв, ігнорують малі гроші та одразу прагнуть до великих.

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