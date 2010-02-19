Microsoft придбає пошуковий бізнес Yahoo

Єврокомісія дозволила Microsoft придбати пошуковий бізнес Yahoo.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

“Комісія дійшла висновку, що така концентрація не погіршить суттєво конкуренцію в Європейській економічній зоні чи якійсь окремій її частині”, - зазначається у повідомленні.

Згідно з угодою між Microsoft і Yahoo, Microsoft купить 10-річну ексклюзивну ліцензію на пошукові технології Yahoo. Microsoft також забезпечить роботу для персоналу Інтернет-пошуку та пошукової реклами Yahoo. В обмін Microsoft протягом перших 5 років залишатиме 12% прибутків від пошуку і сплачуватиме 88% Yahoo у вигляді плати за трафік.

У повідомленні Єврокомісії зазначається, що в Європейській економічній зоні діяльність Microsoft та Yahoo в галузі Інтернет-пошуку дуже обмежена, їхня спільна ринкова частка не перевищує 10%, тоді як Google має частку у 90%.

У зверненні Microsoft до Єврокомісії щодо отримання дозволу на придбання Yahoo зазначалося, що це об’єднання може посилити конкуренцію на ринку Інтернет-пошуку та пошукової реклами.