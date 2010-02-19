«Укрзалізниця» хоче уніфікувати ціни на послуги

«Укрзалізниця» має намір уніфікувати ціни на послуги, що надаються пасажирам на залізничному транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник начальника Головного пасажирського управління “Укрзалізниці” Іван КАРПЯК.

«Відповідно до постанови Кабміну, ціни на послуги встановлюються постачальником послуг, а у нас послуги надають шість залізниць, тобто шість залізниць встановлюють ціни», - сказав він.

І.КАРПЯК нагадав, що відповідно до законодавства, постановою Кабінету міністрів послуги, які надаються при перевезенні пасажирів залізничним транспортом України, підпадають під вільні ціни і не регулюються державою, крім тарифів на перевезення пасажирів, що встановлюються відповідно до регламенту Кабміну.

«Тому «Укрзалізниця» працює над уніфікацією цін на послуги, щоб не було жодних непорозумінь, тому що, звичайно, виникають питання - чому, наприклад, в одному поїзді чай коштує 1,50 грн., в іншому - 2-2,50 грн.», - сказав він.

За даними І.КАРПЯКА, «Укрзалізниця» надає при перевезенні пасажирів понад 100 різних видів послуг у поїздах і на вокзалах. Зокрема, послуги з оформлення і продажу квитків, послуги камер схову, сервісних центрів, багажних перевезень, носильників, експрес-передач, кімнат відпочинку, кімнат матері та дитини, замовлення вагонів-салонів, вагонів-автомобілевозів і багато інших.