КМДА хоче створити ще одне компідприємство

Для вдосконалення організації харчування в навчальних закладах Києва необхідно створити єдине комунальне підприємство, яке б централізовано займалось постачанням та виготовленням продуктів харчування для учнів загальноосвітніх навчальних закладів столиці.

Таку думку висловив заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, говорячи про можливі шляхи вирішення проблем з харчуванням у навчальних закладах, які періодично виникають у районах міста, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Як зазначив В.ЖУРАВСЬКИЙ, наразі фінансування процесу харчування у навчальних закладах відбувається за рахунок районних державних адміністрацій. Саме через це і виникають проблеми з харчуванням у школах та дитячих садочках, стверджує він.

«Ми неодноразово зверталися до керівників районів з вимогою приділяти проблемі харчування належну увагу. Однак результату немає. Крім того, нас хвилює те, що у різних районах чомусь різна ціна харчування”, - сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

На його думку, “з цієї ситуації можна вийти лише одним способом – необхідно наполягати, аби Київрада, при прийнятті бюджету, акумулювала кошти на харчування в Головному управлінні освіти та науки КМДА».

Як підкреслив В.ЖУРАВСЬКИЙ, видатки на харчування необхідно формувати у міському бюджеті, а для централізованої закупівлі сировини та продуктів харчування проводити тендерні процедури.

Як повідомлялося, останнім часом у ЗМІ неодноразово йшлося, що у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Києва порушуються права дітей на отримання якісного харчування.

Зважаючи на це, органи прокуратури столиці за дорученням прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО розпочали перевірки щодо забезпечення дітей раціональним харчуванням у навчальних закладах міста. Зокрема, перевірки стосуватимуться питання повноти фінансування та дотримання норм харчування в навчальних закладах Києва.