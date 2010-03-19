Відбувся експеримент із впровадження СМС-щоденника

У Хмельницькому успішно завершився експеримент із впровадження СМС-щоденника.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник міського управління освіти Юрій КУРМАНСЬКИЙ, батьки високо оцінили можливості і зручність додаткового контролю за навчанням та поведінкою своїх дітей.

За його словами, у безкоштовному експерименті взяли участь близько 300 батьків першої міської гімназії. Їм відправлено майже 7 тис. текстових СМС-повідомлень, що містили дані про успішність дітей.

"Переконаний, що така практика через за рік-два стане традиційною в усіх хмельницьких школах. Але чи впроваджувати це масово - остаточно вирішувати батькам", - зазначив він.

Як сказав Ю.КУРМАНСЬКИЙ, якщо батьки захочуть щоденно отримувати СМС-щоденники своїх дітей, то ця послуга буде платною. Для цього їм необхідно перерахувати організаторам щомісяця 15 грн.

Як стверджують фахівці, процедура проста. Після уроків оператор систематизує інформацію з класних журналів і, за допомогою USB-модема розсилає її батькам.