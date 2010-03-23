Корпорація «Бісквіт-Шоколад» підвищує ціни на свою продукцію.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що в кінці березня відпускні ціни на борошняну продукцію «Бісквіт-Шоколад» будуть підвищені в середньому на 2%, а з початку року компанія підвищила відпускні ціни на карамель приблизно на 20% і на цукерки – на 16%.

За словами президента корпорації «Бісквіт-Шоколад» Алли КОВАЛЕНКО, підвищувати ціни на свою продукцію виробників змушує постійне зростання цін на сировину.

«Протягом всього декількох місяців основні види сировини подорожчали на 25-40%. Причому цього року ціни на два основні компоненти кондитерських виробів, цукор і какао-продукти, досягли свого історичного максимуму», - відзначила А.КОВАЛЕНКО, назвавши однією з причин зростання цін біржову спекуляцію. За даними компанії, з жовтня 2009 р. до березня 2010 р. цукор подорожчав на 33%, какао-порошок – на 58%, какао-боби – на 36%, молоко сухе – на 82%, молоко згущене – на 46%, яйця – на 39%, борошно – на 16%, соняшникова олія – на 8%, патока - на 5%. Одночасно ціни на свою продукцію підняли виробники тари та упаковки, по окремих постачальниках підвищення склало до 20%. У цей же період зросла і вартість ряду послуг, зокрема, залізничних перевезень.

«Все настільки подорожчало, що ряд українських виробників, наприклад в Хмельницькому, Чернівцях, Запоріжжі, Івано-Франківську, відчуваючи гострий дефіцит оборотних коштів, просто змушені були припинити виробництво», - відзначила А.КОВАЛЕНКО.

«Щоб зберегти можливості розвитку компанії, ми змушені підвищувати ціни на свою продукцію”, - відзначила президент.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - один з найбільших виробників кондитерської продукції. Об’єднує низку підприємств. Корпорація заснована у 2004 році.

Під брендом «Бісквіт-Шоколад» випускають понад 20 груп кондитерських виробів. Чистий дохід корпорації за підсумками 2008 року склав майже 590 млн. грн., чистий прибуток – 34,5 млн. грн., обсяг виробництва - 57,4 тис. тонн кондитерських виробів.