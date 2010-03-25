Запорізькі огірки містили нітратів у півтора раза більше за норму

Фахівці випробувальної лабораторії харчової продукції та продовольчої сировини ДП «Запоріжжястандартметрологія» перевірили на вміст нітратів 14 видів свіжих овочів. Серед них були й ранні овочі, які вважаються найбільш небезпечними щодо накопичення нітратів. Зокрема, тепличні й імпортні огірки, томати, картопля, кабачки, зелена та ріпчаста цибуля, столовий буряк, солодкий перець, морква, червоноголова капуста, кріп та петрушка, які реалізуються в супермаркетах та на ринках Запоріжжя.

Результати випробувань показали завищений у півтора раза вміст нітратів у тепличних огірках та ранніх кабачках, придбаних на одному з міських ринків.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, один кілограм огірків містив 450 мг нітратів при нормі не більше 300 мг/кг. Вміст нітратів у кабачках, при нормі не більше 400 мг/кг, становив 607 мг/кг.

У інших овочах, у тому числі й придбаних у супермаркетах, вміст нітратів не перевищував дозволених концентрацій.