У Вінниці водії трамваїв і тролейбусів пікетували мерію

У Вінниці вчора близько 30 водіїв трамваїв і тролейбусів пікетували мерію з вимогами підвищити заробітну плату.

Як передає кореспондент УНІАН, водії вимагали зустрічі з мером міста Володимиром ГРОЙСМАНОМ.

Співробітники Вінницького тролейбусно-трамвайного управління висловлювали невдоволення зниженням без відома колективу коефіцієнту, за яким нараховується заробітна плата, також вони вимагають внести зміни до колективного договору. Водії зазначили, що хотіли б вирішити проблему шляхом переговорів, але якщо влада не виконає їхні вимоги, мають намір страйкувати.

Того ж дня з водіями зустрівся мер Вінниці.

«Сьогодні підприємство в тяжких умовах, але працює. Чому важко? Тому що нам не компенсують пільговий проїзд із державного бюджету й ряд інших питань, які повинні вирішуватись на рівні держави. Проте, навіть у важкий рік нам вдалось втримати ситуацію під контролем - заборгованості зі заробітної плати немає, а по тарифних сітках, за коефіцієнтами, сьогодні розібрались. Я не бачу підстав для проведення страйків», - сказав В.ГРОЙСМАН після зустрічі з водіями.

Мер Вінниці також зазначив, що сьогодні водій першого класу одержує зарплату у сумі 2,4 тис. грн. за вирахуванням податку з прибутку громадян.

«Я з повагою ставлюсь до праці й водіїв тролейбусів чи трамваю, і цеховиків, які працюють у цехах, і всіх технічних службах - вони дійсно працюють, важко працюють. І на сьогоднішній день, я вважаю, що їхня праця оплачується. Звичайно, я б хотів, що б ця праця оплачувалася набагато більше, але це не від нас залежить», - сказав В.ГРОЙСМАН.